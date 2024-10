POL-FR: Rheinfelden: Zwei Wohnwagen aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 27.10.2024, in dem Zeitraum zwischen 01.00 Uhr bis 11.40 Uhr, schlug ein Unbekannter in Stetten an zwei Pkw jeweils eine Seitenscheibe ein. Ein Pkw stand in der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe eines Vereinsheimes. Der andere Pkw stand in der Riehenstraße. Aus einem Pkw wurde eine Musikbox entwendet. Ob aus dem zweiten Pkw etwas entwendet wurde ist hier bislang noch nicht bekannt. ...

