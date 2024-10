Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Rheinfelden: Tatverdächtiger nach Raub festgenommen // hier: Zeugensuche

Freiburg (ots)

Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Freiburg-Außenstelle Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Folgemeldung:

Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können. Der Vorfall soll sich in der Müßmattstraße entweder an der Einmündung zu der Straße "Rosenau" oder an der Kreuzung zur Fritz-Roessler-Straße ereignet haben.

Ursprungsmeldung:

Am Montag, 21.10.2004, gegen 07:50 Uhr, soll es in der Müßmattstraße in Rheinfelden zu einem Raub gekommen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 44jähriger Mann zwei Schüler im Alter von 11 und 13 Jahren nach Bargeld gefragt haben. Als dies verneint wurde, habe der tatverdächtige Mann einen der Jungen körperlich bedrängt und soll diesem aus der Jackentasche Münzgeld entnommen haben. Beim Versuch des zweiten Jungen, den Angreifer wegzustoßen, habe der 44-Jährige diesen ebenso körperlich angegangen. Auf Grund der Gegenwehr der beiden Jungen hatten diese weglaufen und sich in die nahe gelegene Schule flüchten können. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte den 44jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg-Zweigstelle wurde gegen den Tatverdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

