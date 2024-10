Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Streifvorgang mit Lkw - Mehrere Fahrzeuge beteiligt und 2 Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.10.2024, gegen 12:00 Uhr, ist es in Kadelburg auf der Ortsdurchfahrt/L 161 zu einem Streifvorgang eines Lkw mit einem entgegenkommenden Auto gekommen. Ein weiteres Auto wird dabei beschädigt. Der 64jährige Lkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Kadelburg in Richtung Tiengen. Hierbei streift er mit einem seitlich herausragenden Fahrzeugteil das Auto eines 54-Jährigen, welcher sich auf der Gegenfahrbahn befand. Das Auto des 54-Jährigen wurde dadurch auf den Pkw eines 62-Jährigen geschoben, welcher sich hinter diesem Auto, ebenfalls im Gegenverkehr befand. Der 54-jährige Auto Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dessen Beifahrerin verletzt sich ebenfalls leicht. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

