Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Motorradfahrerin kommt von Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.10.2024, gegen 13:40 Uhr, ist auf der L 151 in Herrischried, vor Großherrischwand, eine Motorradfahrerin von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leicht verletzt. Die 27jährige Zweiradlenkerin wollte ihre Fahrt von der K 6528 nach links in Richtung Großherrischwand fortsetzen und kam auf der L 151 im Einmündungsbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Sie verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst wurde verständigt und hat die Verletzte in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell