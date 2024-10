Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Streitigkeit mit angeblicher Schusswaffe - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.10.2024, gegen 18:20 Uhr, soll es in der Bergseestraße in Bad Säckingen zu einer Streitigkeit mit einer angeblichen Schusswaffe gekommen sein. Im Bereich einer dortigen Gaststätte sei ein 42jähriger Mann auf eine ihm bekannte Frau in männlicher Begleitung getroffen. Es sei zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der unbekannte männliche Begleiter den 42-jährigen mit einer angeblichen Schusswaffe bedroht haben soll. Nachdem der Unbekannte vom Hund des 42-Jährigen gebissen wurde, habe sich der Unbekannte mit seiner weiblichen Begleitung in Richtung Bahnhof Bad Säckingen entfernt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, schwarze Haare, Bart und soll Gel in den Haaren gehabt haben. Er trug dunkle Kleidung. Seine weibliche Begleitung ist ca. 155 cm groß, trug ein kariertes Hemd, eine helle Jeans und eine Wollmütze. Wer Angaben zum Vorfall oder zum unbekannten Verdächtigen machen kann, möge sich bitte mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) in Verbindung setzen.

