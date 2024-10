Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Einbruch in Rathaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum 30.10.2024 wurde in der Fehrenbachallee in Freiburg in das Rathaus am Stühlinger eingebrochen.

Unbekannte Täterschaft hatte sich Zugang ins Gebäudeinnere verschafft und dort verschiedene Räume aufgebrochen. Hierbei wurde auch ein Tresor und ein im Vorraum des Rathauses befindlicher Geldausgabeautomat aufgehebelt. Die Täterschaft, bei denen es sich um mehrere Personen gehandelt haben dürfte, hatte hierfür offenbar schweres Werkzeug verwendet.

Über die Höhe des erbeuteten Diebesgutes liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die insbesondere zwischen 1 Uhr und 3 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Möglicherweise sind bereits schon vor der Tat verdächtige Personen aufgefallen.

