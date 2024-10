Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29.10./30.10.2024 ist im Innenstadtgebiet Waldshut in mehrere Objekte eingebrochen worden.

Durch Aufhebeln von Türen gelangten die Unbekannten in zwei Fällen in eine Arztpraxis und ein Amtsgebäude. Dort wurde mutmaßlich gezielt nach Bargeld gesucht und technische Gerätschaft zum Einsatz gebracht, um einen Tresor zu öffnen. Die Höhe des entwendeten Bargelds wird in beiden Fällen auf jeweils etwa 500 - 600 Euro beziffert. Der gesamte Sachschaden dürfte sich auf etwa 3000 Euro belaufen. In vier weiteren Fällen versuchten die Unbekannten ebenso durch Aufhebeln von Türen oder Fenstern ins Gebäude zu gelangen. Hier gelang es den Unbekannten jedoch nicht, ins Innere der Gebäude einzudringen. Entsprechende Spuren an den gewerblichen Objekten waren vorhanden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich hier auch auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Polizei bittet Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die etwas zum Aufklären der Taten beitragen können, sich beim Polizeirevier Waldshut, 07751 8316-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell