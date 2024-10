Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Sachschaden nach Brandlegung an Mehrfamilienhaus - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Bei einem Brand in der Ensisheimer Straße in Freiburg am Montag, 28.10.2024, ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Eine Zeugin hatte das Feuer am Außenbereich des Mehrfamilienhauses gegen 3 Uhr entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor die Flammen auf das Gebäude übergriffen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Brandlegung ausgegangen. Dringend tatverdächtig ist ein 47-jähriger Mann. Er soll eine an das Haus angrenzende Pergola sowie den hölzernen Rahmen einer Hauseingangstür in Brand gesetzt haben. Der Tat soll eine innerfamiliäre Streitigkeit vorangegangen sein. Der Tatverdächtige konnte am Folgetag in Freiburg festgenommen werden. Der 47-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

