POL-GS: Versammlungsrechtliche Aktionen in Seesen am 14.02.2025

Goslar (ots) - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung: Am Samstag, 08.02.2025, gegen 10.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Bushaltestelle in 38644 Goslar, Ortsteil Jerstedt, Auf dem Berge 14. Bei den Verursachern/Tätern soll es sich lt. Angaben der Hinweisgeber um zwei Jugendliche/Kinder mit einem Baseballschläger gehandelt haben. Es ist ein Sachschaden ...

