Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Demonstrativer Aufzug in mehreren Städten

Heilbronn/Ludwigsburg/Stuttgart/Böblingen/Offenburg/Lahr/Freiburg (ots)

Von Montag, 10. Februar 2025, bis Freitag, 14. Februar 2025, findet ein mehrtätiger Aufzug durch und in mehreren Städten in Baden-Württemberg statt.

Im Heilbronner Stadtgebiet startet die demonstrative Aktion am Montag, 10. Februar 2025, mit einem Aufzug. Dienstag, 11. Februar 2025, trifft sich der Aufzug zunächst in Ludwigsburg und läuft dann gemeinsam mehrere Kilometer nach Stuttgart. Am Mittwoch, 12. Februar 2025, bewegt sich die Demo zunächst im Stadtgebiet Stuttgart und begibt sich anschließend nach Böblingen. Die vierte Etappe erstreckt sich dann am Donnerstag, 13. Februar 2025, von Offenburg nach Lahr. In Freiburg findet dann am Freitag, 14. Februar 2025, noch ein letzter Aufzug innerhalb des Stadtgebietes statt.

Der Anmelder rechnet mit 200 - 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Es ist - insbesondere in den Stadtgebieten - mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei begleitet die mehrtägige demonstrative Aktion.

Es erfolgt nach jeder Etappe eine zusammenfassende Pressemitteilung. Presseanfragen in dieser Angelegenheit richten Sie bitte ortsunabhängig an das Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen. Kontaktdaten siehe unten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell