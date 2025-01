Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Zeugenaufruf nach unerlaubter Müllablagerung am Rheinufer

Göppingen (ots)

Am Mittwoch, dem 22.01.2025 wurde durch Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schiffahrtsamtes im Bereich der sogenannten Nato-Rampe Nord eine unerlaubte Müllablagerung festgestellt. Durch bislang unbekannte Täter wurde an der Bootsrampe eine größere Anzahl von Plastikkisten entsorgt. Die deutsch-französische Wasserschutzpolizeistation in Kehl hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer 07851 944920 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell