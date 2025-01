POL-Einsatz: Fehlalarm im Mannheimer Hafen

Polizeipräsidium Einsatz

Am Montag, den 27.01.2025 wurde gegen 14:00 Uhr die Feuerwehr Mannheim und die Wasserschutzpolizei zu einem vermutlichen Gefahrgutaustritt in den Mannheimer Hafen alarmiert. Die Feuerwehr überprüfte einen in Frage kommenden Tankcontainer. Es wurde an dem Container weder eine Beschädigung, noch eine gefährliche Flüssigkeit festgestellt werden.

