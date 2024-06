Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann soll Frau attackiert haben - Passantinnen greifen ein - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 22.06.2024, gegen 18:00 Uhr, soll ein Mann eine Frau in einem Parkhaus in der Hauptstraße in Weil am Rhein attackiert haben. Der 23-jährige Tatverdächtige und die 21 Jahre alte Frau kennen sich. Auf dem Weg zum geparkten Auto soll der Mann die Frau, die ein Kleinkind auf dem Arm hatte, über mehrere Stockwerke hinweg körperlich angegriffen haben, bis zwei Passantinnen eingriffen. So konnte die Frau mit dem Auto wegfahren. Der Polizeiposten Kandern (Kontakt 07626 97780-0) bittet diese beide Frauen und auch andere Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell