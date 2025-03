Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Mit über zwei Promille unterwegs

Remchingen (ots)

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr hat nun ein Fahrradfahrer zu erwarten.

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr einen Radfahrer gemeldet, der in unsicherer Fahrweise die Bundesstraße 10 in Richtung Pforzheim entlangfuhrt. Bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung konnte der Zeuge den Mann an der Kreuzung festhalten. Ein Alkoholvortest ergab sodann einen Wert von über zwei Promille bei dem 26-Jährigen. Die durchgeführte Blutprobe musste der Fahrradfahrer über sich ergehen lassen.

Promillegrenzwerte für Radfahrer und -fahrerinnen sowie Fußgänger:

- Radfahrer oder -fahrerinnen, die mit 1,6 Promille und mehr auf dem Fahrrad unterwegs sind, begehen eine Straftat (siehe §§ 316 und 315c StGB). Neben einer Geldstrafe von mehreren Hundert Euro, werden zwei Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen. Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte der Radfahrer oder -fahrerin bei der MPU durchfallen, droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis! - Für Fußgänger oder Fußgängerinnen gibt es keine Alkoholgrenzwerte! Wer als alkoholisierter Fußgänger einen Unfall verursacht, muss für seinen Schaden haften und hat mit rechtlichen Folgen zu rechnen.(gib-acht-im-verkehr.de) Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell