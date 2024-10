LPI-SHL: Kennzeichen geklaut

Meiningen (ots) - Beamte der Meininger Polizei bemerkten während der Streifenfahrt Sonntagmorgen zwei Fahrräder auf dem Gelände einer ehemaligen Fabrik in der Dolmarstraße in Meiningen. Sie prüften die Umgebung und stellten zwei Personen im Alter von 39 und 44 Jahren fest. In deren Rucksäcken fanden sie neben Diebesgut auch Einbruchswerkzeuge. Eine Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr