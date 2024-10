LPI-SHL: Betrunken, berauscht und Drogen dabei

Bad Salzungen/ Langenfeld (ots) - Am 27.10.2024 gegen 02:00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin der Agragenossenschaft in Langenfeld einen Einbruch. Der Täter öffnete gewaltsam die Tür zum Mitarbeitergebäude und durchwühlte in diesem die Schränke. Aus zwei auf dem Gelände abgestellten Arbeitsmaschinen wurden die Autoradios entwendet. In dem Zusammenhang wurde ...

mehr