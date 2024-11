Polizei Hagen

POL-HA: Komplette Wohnung durchwühlt

Hagen-Haspe (ots)

Im Laufe des Freitages in der Zeit zwischen 11:00-01:45 Uhr kam es im Bereich Wiener Straße in Haspe zu einem Wohnungseinbruch. Als der Wohnungsinhaber nachts nach Hause kam, war die gesamte Wohnung durchwühlt und das Schlafzimmerfenster stand offen. Ebenfalls am Freitag in der Zeit zwischen 17:00-20:15 Uhr drangen unbekannte Täter über die Balkontür in eine Wohnung in der Linzer Str. in Haspe ein. Entwendet wurde hier Bargeld. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Mögliche Zeugen können sich unter Tel: 02331-9862066 melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.(ab)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell