POL-PDLD: Unfall nach Alkoholkonsum

Offenbach / Ilbesheim / L509 (ots) - Am 29.07.2024, wurden zwischen 08:00 und 13:09 Uhr, an mehreren Örtlichkeiten im Dienstbezirk Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Es kam insgesamt zu 43 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug in Ilbesheim 94 km/h bei erlaubten 50 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-2031 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

