Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Rentnerin - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagabend raubte ein bislang unbekannter Täter eine 83-jährige Frau am Uellendahl in Wuppertal aus. Gegen 18:35 Uhr wartete die Frau an der Bushaltestelle Uellendahl auf ihren Bus. Dort entriss ihr ein unbekannter Mann ihre Handtasche. Er flüchtete zu Fuß in die Paul-Löbe-Straße und von dort in die Zamenhofstraße. Der Räuber ist circa 150 cm bis 160 cm groß und hat eine kräftige Statur. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202 284-0 zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell