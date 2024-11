Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: 16-jähriger Fahranfänger fliegt zusammen mit Krad über Pkw - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 06.11.2024, gegen 07.35 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf ein vor ihm stehenden Pkw auf und flog zusammen mit dem Krad über den Pkw. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer, ein 42-jähriger Pkw-Fahrer sowie der 16-jährige Kradfahrer befuhren die Bundesstraße 34 von Bad Säckingen kommend in Richtung Schwörstadt. Vor dem Ortseingang Schwörstadt wollte der 48-Jährige nach links zu einem Schloß abbiegen und musste wegen dem Gegenverkehr anhalten. Der hinter dem 48-Jährigen fahrende 42-jährige Pkw-Fahrer erkannte den vor ihm stehenden Pkw und bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der 16-jährige Kradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 42-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 16-Jährige über das Dach des Pkw geworfen und kam links neben dem Pkw zum Liegen. Ebenso flog sein Leichtkraftrad über den Pkw und kam vor dem Pkw des 42-Jährigen zum Liegen. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Örtliche Umleitungen wurden eingerichtet. Kurz vor 09.00 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

