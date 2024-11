Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Wegen Gegenverkehr von Kreisstraße abgekommen - Pkw überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.11.2024, gegen 22.45 Uhr, kam eine 22-jährige Frau mit ihrem Pkw von der Kreisstraße 6318 ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw. Die 22-Jährige befuhr die Kreisstraße von Tannenkirch kommend in Richtung Hertingen, als ihr ein unbekannter Pkw in einer Kurve teilweise auf ihrer Fahrbahn entgegengekommen sein soll. Die 22-Jährige wich nach rechts aus und verlor die Kontrolle über den Pkw. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. In einem Feld kam der Pkw auf dem Dach zum Liegen. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

