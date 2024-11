Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Randalierer kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 05.11.2024, ist im Innenstadtgebiet von Waldshut ein Randalierer von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Gegen 18:10 Uhr war der Polizei eine Schlägerei im Bereich des Bahnhofes gemeldet worden. Bei Eintreffen der Polizeistreifen konnte keine Auseinandersetzung festgestellt werden. Ein 34jähriger Mann zeigte sich jedoch gegenüber der Polizei ohne ersichtlichen Grund renitent und bedrohte auch andere Anwesende. Der alkoholisierte und aggressive 34-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell