Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall auf Fußgängerüberweg - Schülerin leicht verletzt - Autofahrerin gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.11.2024, gegen 07.20 Uhr, soll auf einem Fußgängerüberweg eine 12-jährige Schülerin von einem Pkw touchiert worden sein. Die 12-Jährige lief in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 181 (unweit der Kreuzung Königsberger Straße / Reblistraße), über den dortigen Fußgängerüberweg und habe sich bereits mittig auf dem Fußgängerüberweg befunden, als eine Pkw-Fahrerin abbremste und mit ihrem Pkw auf dem Fußgängerüberweg zum Stillstand kam. Dabei habe sie die 12-Jährige touchiert. Die 12-Jährige konnte sich an dem PKW abstützen. Sie stürzte nicht auf die Fahrbahn. Beide Beteiligte hätten kurz Blickkontakt zueinander gehabt, aber sich dann von der Örtlichkeit entfernt. Erst später in der Schule entwickelten sich bei der 12-Jährigen starke Schmerzen im Hüftbereich. Die Eltern wurden informiert und begaben sich mit ihrer Tochter in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht nun die Pkw-Fahrerin. Diese könnte etwa 40 Jahre alt sein und hatte helle Haare. Die Frau war in einem dunklen Kleinwagen unterwegs. Die Frau möge sich bitte mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen. Auch sollen sich im Nahbereich des Fußgängerüberweges zudem weitere Fußgänger sowie ein Rollerfahrer befunden haben. Falls diese Angaben zu dem Pkw oder zu dem Unfallhergang machen können mögen sie sich bitte ebenfalls mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen.

