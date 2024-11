Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Dreiste Unfallflucht in der Friedrichstraße - Dank Zeugin Flüchtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Durch einen in einer Ein-/Ausfahrt verbotswidrig geparkten Pkw war einem 75-jährigen Pkw-Fahrer am Dienstag, 05.11.2024, gegen 15.25 Uhr, die Ausfahrt von einem Grundstück in die Friedrichstraße erschwert worden. Obwohl der Abstand zwischen Hauswand und geparktem Pkw wohl zu eng war, fuhr der 75-Jährige mit seinem Pkw unbeirrt in die Friedrichstraße ein. Dabei kam es zum Streifvorgang der beiden Pkws. Am Pkw des 75-Jährigen wurde die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der geparkte Pkw wurde hinten rechts beschädigt. Der 75-Jährige wurde daraufhin von einer Zeugin auf den Unfall angesprochen. Der 75-Jährige sei ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet und fuhr dann wieder weiter. Die Zeugin informierte die Polizei. Während der Unfallaufnahme fuhr der 75-Jährige an der Unfallstelle vorbei, konnte von der Polizei verfolgt und vor seiner Wohnanschrift angehalten werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

