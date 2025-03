Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte beschädigten 16 Fahrzeuge in der Südweststadt - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Freitagnacht ist es in der Südweststadt zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen. Bislang unbekannte Täter zerstachen an insgesamt 16 Autos die Reifen, vereinzelt wurden zudem Kratzer am Lack festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Taten gegen 23:45 Uhr begangen und begannen in der Werderstraße, wo zwei Fahrzeuge betroffen waren. In der Dr. Brandenburger-Straße wurden drei weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Schwerpunkt der Sachbeschädigungen lag in der Kallhardtstraße und Hans-Meid-Straße, wo insgesamt elf Fahrzeuge beschädigt wurden.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell