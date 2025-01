Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Unfallflucht in der Grabenstraße

Ludwigsburg (ots)

Mit der Beschlagnahme seines Führerscheins endete die Fahrt eines 67 Jahre alten Mannes am Donnerstagmittag (02.01.2025) in Böblingen. Der Citroen-Lenker befuhr kurz nach 12.00 Uhr die Grabenstraße von der Wurmbergstraße kommend. Vermutlich aufgrund seines offenbar schlechten gesundheitlichen Gesamtzustands war es dem Mann nicht möglich sein Fahrzeug sicher zu führen, so dass er in der Grabenstraße nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten VW prallte. Die Wucht war dabei so groß, dass die Alarmanlage des VW ansprang. Obwohl der 67-Jährige durch den Unfall seinen linken Frontscheinwerfer verlor, setzte der Mann seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf fiel einem Zeugen die unsicherer und gefährliche Fahrweise des Citroen-Fahrers auf, der, wohl ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmende zu nehmen, in einen Kreisverkehr einfuhr und in der Calwer Straße erneut nach links auf die Gegenspur kam. Die alarmierte Polizei konnte den 67-Jährigen samt dem beschädigten Citroen letztlich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Mercedesstraße feststellen. Ein Rettungswagen brachte ihn aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht nun weitere Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Citroen-Lenkers gefährdet oder gar geschädigt wurden.

