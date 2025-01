Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 63 Jahre alte Fußgängerin am Donnerstag (02.01.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 17.15 Uhr in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen an der Enz in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 63-Jährige querte die Hans-Klemm-Straße aus Richtung der Zufahrt eines Lebensmittelmarktes, als sie von einem heranfahrenden 50 Jahre alten VW-Lenker erfasst wurde. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

