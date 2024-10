POL-BN: Terminhinweis: Beratung zum Thema Taschendiebstahl - Polizei-Mobil auf dem Möhneplatz

Bonn-Bad Godesberg (ots) - Die Bonner Polizei hat in der Nacht zu Freitag, 04.10.2024, zwei Männer im Alter von 42 und 47 Jahren in Gewahrsam genommen. Sie stehen im Verdacht , gegen 01.10 Uhr, an einem auf der Rheinallee geparkten Pkw einen Autoreifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt zu haben. Hierbei ...

