Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtige nach Raub in Schwerin gestellt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen nach einem Raubdelikt aufgenommen, das sich am Montag, 9. Dezember 2024, gegen 10:20 Uhr in der Hamburger Allee ereignet haben soll.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich der zwölfjährige Geschädigte zum Tatzeitpunkt an der Haltestelle Hegelstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Dort sei er von drei männlichen Personen angesprochen worden, die ihn zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben sollen. Als der Geschädigte dieser Forderung nicht nachkam, entwendeten die Täter zunächst Bargeld aus seiner Tasche, stießen ihn anschließend zu Boden und wirkten körperlich auf ihn ein.

Nachdem der Geschädigte zu Hause von dem Vorfall berichtete und die Täter beschrieb, konnte ein Verwandter der Familie die Tatverdächtigen gegen 10:45 Uhr in einem Imbiss in der Pawlowstraße ausfindig machen. Beim Versuch, diese anzusprechen, sei es zu einem Angriff auf den Verwandten des Geschädigten gekommen, bevor die dreiköpfige Tätergruppierung in unbekannte Richtung floh.

Die eingeleiteten Ermittlungen führten dazu, dass die Polizei die Tatverdächtigen anhand von Videoaufzeichnungen eines nahegelegenen Supermarktes identifizieren konnte. Im Zuge der Streifentätigkeit konnten zwei der drei Tatverdächtigen schließlich am Platz der Jugend angetroffen und identifiziert werden.

Gegen die beiden 14-Jährigen deutscher bzw. syrischer Nationalität wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Hamburger Allee oder der Haltestelle Hegelstraße bzw. in der Pawlowstraße Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum dritten Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell