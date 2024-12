Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte werfen Steine von Autobahnbrücke auf die BAB20 - zwei PKW werden beschädigt

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine bislang unbekannte Person, die von einer Brücke zwischen den Anschlussstellen Rostock Südstadt und dem Kreuz Rostock Steine auf die BAB 20 geworfen haben soll. Gleich zwei Fahrzeugführer meldeten sich und gaben an, dass ein Stein auf ihre Windschutzscheibe einschlug. Gegen 07:10 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Skoda die BAB20 in Fahrtrichtung Lübeck als sie einen massiven Steinschlag mittig ihrer Windschutzscheibe feststellte. Kurz darauf befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Fiat die BAB20 in Richtung Stettin und erlitt ebenfalls einen Steinschlag durch einen etwa faustgroßen Stein. Der Fiatfahrer stellte jedoch fest, dass auf einer Brücke, die von Papendorf nach Pölchow über die Autobahn führt, eine dunkel gekleidete Person stand. Umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndungen durch die eingesetzten Polizeibeamten vom Autobahnpolizeirevier Dummerstorf und angrenzenden Revieren konnten keine Personen auf der Brücke mehr feststellen. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Angaben zum Sachschaden liegen gegenwärtig nicht vor.

Daher bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell