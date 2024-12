Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Häuschens mit Kleinkunstbühne

Boltenhagen (ots)

Nach dem Brand eines Schuppenhäuschens am gestrigen Montag in Boltenhagen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei in Grevesmühlen darüber informiert, dass an der Mittelpromenade in Boltenhagen ein Schuppen brennen soll. Beim Eintreffen der Polizeikräfte waren die 34 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Boltenhagen und Klütz bereits mit den Löscharbeiten des Häuschens und der angrenzenden Kleinkunstbühne beschäftigt.

Das Häuschen und die Bühne brannten dennoch vollständig nieder. Vier angrenzende Bäume wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Brand im sogenannten Theatergarten geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0, an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder an jede beliebige Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell