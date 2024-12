Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Paketdiebstahl vor der Haustür

Neustadt-Glewe (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag in Alt Brenz bei Neustadt-Glewe Pakete von einem Privatgrundstück gestohlen, die zuvor dort zugestellt wurden. Bei der Anzeigenerstattung haben die Hausbesitzer Videos vom Diebstahl vorgelegt, die mittels angebrachter Videoüberwachung aufgezeichnet wurden. Dabei ist zu sehen, wie ein Paketzusteller mittags drei Pakete im Wert von etwa 170 Euro auf dem Grundstück ablegte. Gut eine Stunde später seien dann die Pakete von zwei bislang unbekannte Frauen vom Hof entwendet worden. Sie stiegen anschließend in ein haltenden PKW ein und flüchteten vom Tatort in der Friedensstraße. Die Kriminalpolizei in Ludwigslust ermittelt nun wegen Bandendiebstahls gegen die Täterinnen. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit weist die Polizei auf einen sorgsamen Umgang mit Paketzustellungen hin. Installieren sie eine sichere Paketbox oder wählen Sie in Abwesenheit alternative Zustellorte wie Nachbarn, Arbeitsstelle oder Schließfächer. Ein offensichtliches Ablegen von Paketen sollte in jedem Fall vermieden werden.

