BPOLI L: Reisende im ICE nach Leipzig sexuell belästigt

Leipzig (ots)

Heute Morgen, gegen 6:00 Uhr wurde im ICE von Erfurt nach Leipzig eine 56-jährige Frau von einem Eritreer sexuell belästigt.

Die Bundespolizei Leipzig wurde vom Zugpersonal informiert und nahm den Mann nach der Ankunft des Zuges im Leipziger Hauptbahnhof fest.

Er war in Erfurt in den ICE gestiegen, setzte sich zu der Frau und manipuliert offen an seinem Geschlechtsteil. Die 56-Jährige verließ umgehend ihren Sitzplatz und meldete den Vorfall dem Zugpersonal. Diese behielten den 27-Jährigen bis zur Ankunft in Leipzig im Auge. Zudem konnte er auch keinen Fahrschein bei der Kontrolle vorweisen.

Bei der Überprüfung der Personalien des Eritreers stellte sich heraus, dass er bereits mit ähnlich gelagerten Fällen polizeilich in Erscheinung getreten war.

Die Bundespolizei Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Leistungserschleichung eingeleitet.

