Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Nach Betretungsverbot für das Messegelände in Halle, Platzverweis in Leipzig erteilt

Leipzig, Halle (ots)

Nachdem eine Personengruppe am Samstag erst ein Betretungsverbot für den Bereich des "Wahlkampfauftaktes der AfD" in Halle/S. bekam, folgte wenig später ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Leipzig. Bereits kurz nach ihrer Ankunft mit der S-Bahn am Hauptbahnhof in Leipzig, gegen 13:30 Uhr, machten die zwölf Personen recht schnell und lautstark auf sich aufmerksam. Sie grölten rechte Parolen, vermummten sich und beleidigten die eingesetzten Polizeibeamten.

Diese kontrollierten die Gruppe und stellten dabei unter anderem Pyrotechnik sowie weitere Straftaten fest: Eine 22-jährige Frau griff einen 22-jährigen Mann der Gruppe an. Dieser wiederum leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er ist somit sowohl Beschuldigter als Geschädigter im Strafverfahren.

Die 22-jährige Angreiferin beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Ein weiterer 22-Jähriger muss sich wegen Verwendung von verfassungswidrigen Kennzeichen strafrechtlich verantworten. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt.

Aufgrund der fortlaufenden Straftaten erhielten die drei Frauen und neun Männer einen weiteren Platzverweis für den Hauptbahnhof Leipzig und mussten gegen 15:00 Uhr die Heimreise nach Halle antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell