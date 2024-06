POL-COE: Havixbeck, Stapeler Straße/Feuerwehreinsatz nach Gartenarbeit

Coesfeld (ots) - Ein Rettungshubschrauber war am Freitagmorgen (28.06.24) an der L581 im Einsatz. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Reken befuhr die Landstraße in Richtung Hochmoor. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam sie von der Straße ab und fuhr links in ein angrenzendes Feld. Mit dem Rettungshubschrauber kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Straße wahr zwischenzeitlich gesperrt. Rückfragen bitte an: ...

