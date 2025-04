Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebstahl mit Wechselgeldmasche - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz vor 10 wurde am Montag eine 67-jährige Frau in der oberen Grabenstraße von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann fragte, ob die Frau ihm ein 2-Euro-Stück wechseln könne. Die Seniorin zeigte sich hilfsbereit und suchte in ihrem Geldbeutel nach entsprechenden Münzen, konnte jedoch nicht wechseln. Nach dem kurzen Gespräch lief der Mann in Richtung der Fußgängerzone in der Hauptstraße davon. Kurze Zeit später bemerkte die Frau, dass ihr mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel gestohlen wurden. Den Tatverdächtigen beschreibt sie als 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, hellhäutig und dunkel gekleidet. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Der Polizeiposten Walldorf übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Trickdiebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06227/ 841999-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell