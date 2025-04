POL-MA: Mannheim: Verkaufsautomat beschädigt und umgeworfen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/A656 (ots) - Am Montagnachmittag verlor ein 65-jähriger Lastwagenfahrer am Autobahnkreuz Heidelberg einen Teil seiner Ladung. Der Mann war gegen 15.40 Uhr mit seinem Lastwagen zunächst auf der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs und wollte auf die A 656 in Richtung Mannheim wechseln. In der Überleitung kam die Ladung ins Rutschen und fiel im Kurvenbereich auf die Fahrbahn. Hierdurch wurde die auf einer ...

mehr