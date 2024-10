Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim- Autofahrt unter Drogeneinfluss

Bietigheim (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt stellten am Sonntag eine 22-jährige Autofahrerin fest, welche augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr die BMW-Fahrerin gegen 23:30 Uhr die Hauptstraße in Durmersheim mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Bei einer in der Badenstraße in Bietigheim durchgeführten Verkehrskontrolle, konnte Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren festgestellt werden. Die Fahrerin zeigte außerdem deutliche Anzeichen einer berauschenden Beeinflussung, was ein anschließend durchgeführter Drogentest bestätigte. Nach erfolgter Blutentnahme in einer Klinik, wurde der Pkw-Lenkerin die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

/na

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell