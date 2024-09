Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Rimbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

Am Freitag (20.09.) zwischen 09:30 Uhr und 12:15 Uhr, ereignete sich in der Staatsstraße in 64668 Rimbach auf Höhe der Hausnummer 10 vor der Martin-Luther-Schule ein Verkehrsunfall. Eine noch unbekannte Unfallverursacherin beschädigte hierbei einen schwarzen BMW. Im Anschluss an den Unfall ging sie in ein nahe gelegenes Kiosk und erkundete sich nach dem Eigentümer des beschädigten Pkw. Danach entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Wer sachdienliche Hinweise bezüglich der Aufklärung des Unfallhergangs und der unbekannten Frau machen kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Polizeistation Heppenheim zu melden.

Berichterstatter: Di Gangi, PSt. Heppenheim

