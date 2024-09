Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt /BAB 5: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Weiterstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (20.9.) wurde ein 61-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Mann aus Weiterstadt gegen 13:15 Uhr die A5 von Darmstadt kommend in Richtung Norden und wollte an der Anschlussstelle Weiterstadt von der Autobahn abfahren. Aufgrund des Rückstaus auf der Abfahrtsspur mussten die Fahrzeuge dort stark abbremsen. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte der 61 Jahre alte Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig stoppen, kam nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Bei dem Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrbahn zwischenzeitlich gesperrt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird nun zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens ein Sachverständiger beauftragt.

gefertigt: Sebastian Trapmann, PHK (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell