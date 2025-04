Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/A656: Lastwagen verliert Ladung

Heidelberg/A656 (ots)

Am Montagnachmittag verlor ein 65-jähriger Lastwagenfahrer am Autobahnkreuz Heidelberg einen Teil seiner Ladung.

Der Mann war gegen 15.40 Uhr mit seinem Lastwagen zunächst auf der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs und wollte auf die A 656 in Richtung Mannheim wechseln. In der Überleitung kam die Ladung ins Rutschen und fiel im Kurvenbereich auf die Fahrbahn. Hierdurch wurde die auf einer Länge von fast 200 Metern halbseitig blockiert. Dabei entstand am Lastwagen und den Leitplanken Sachschaden von jeweils 1.000 Euro. Der an der Ladung entstandene Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Ladung wurde durch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) geborgen und auf ein Ersatzfahrzeug geladen. Sowohl der verunfallte Lastwagen als auch das Ersatzfahrzeug wurden durch eine Polizeistreife zum ursprünglichen Bestimmungsort begleitet. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Überleitungsfahrbahn von 16.45 Uhr bis ca. 23.00 Uhr voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Autobahnpolizei Mannheim geführt.

