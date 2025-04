Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft stahl im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag Gegenstände aus mehreren geparkten Autos. Die Tatorte befanden sich in der Bahnhofstraße, der Tullastraße sowie in der Blumenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die drei über Nacht unverschlossen abgestellten Autos ohne Beschädigungen geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurden hauptsächlich Kleidungsstücke und Münzgeld. Aus einem Nissan, welcher vor einem Anwesen in der Tullastraße geparkt war, entwendete die unbekannte Täterschaft zudem eine auffallend große Nylonstofftasche mit den ungefähren Maßen 100 x 60 x 60 cm. Der Gesamtschaden der drei bislang bekannten Taten wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Neulußheim übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06205/ 31129 zu melden.

