Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohnungsbrand mit einer vermissten Person

Bremerhaven (ots)

Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven wurde gegen 10:20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Straße An der Robinienallee alarmiert. Laut ersten Meldungen befand sich noch eine Person in der Wohnung. Beim Eintreffen ergab die Erkundung, dass es im 2. Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses brannte. Der Bewohner der Brandwohnung hatte sich bereits ins Freie begeben und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Alle anderen Bewohner befanden sich ebenfalls im Freien und blieben unverletzt. Die Brandbekämpfung wurde von zwei Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten nicht alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf sowie die Berufsfeuerwehr mit insgesamt 26 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell