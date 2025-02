Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Erneuter Brand in der Straße An der Pauluskirche- Feuerwehr Bremerhaven bekämpft Feuer im Dachgeschoss

In der Straße An der Pauluskirche im Stadtteil Lehe kam es heute Nacht erneut zu einem Brand im Dachgeschoss der am Nachmittag betroffenen Wohnung- alle Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Gegen 02.30 Uhr am heutigen Sonntagmorgen erreichte die Integrierte Regionalleitstelle über die Polizei die Meldung von Flammen aus dem Dachbereich eines vierstöckigen Wohngebäudes in der Straße An der Pauluskirche. Umgehend wurde der erste Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven sowie die Freiwillige Feuerwehr Lehe und ein Führungsdienst alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich das Feuer aus einem Fenster der am Nachmittag betroffenen, durch den Küchenbrand bereits unbewohnbaren Wohnung. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits zum größten Teil eigenständig verlassen.

Während die Drehleiter zur Außenbrandbekämpfung in Stellung ging und Löschmaßnahmen über den Treppenraum vorbereitet wurden, hatten auch die restlichen Bewohner das Gebäude verlassen.

Ein Trupp ging nun zur Innenbrandbekämpfung über den oberhalb der Wohnung liegenden Spitzboden vor, während über die Drehleiter Außenbrandbekämpfungsmaßnahmen und die Öffnung der Dachhaut vorgenommen wurden.

Zur Unterstützung der Maßnahmen von außen wurde die Drohne mit Wärmebildkamera der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf nachgefordert, ebenso der Betreuungs-Bus des Deutschen Roten Kreuzes Bremerhaven, um die insgesamt neun Personen- darunter eine schwangere Frau- während der Einsatzmaßnahmen in warmer Umgebung zu betreuen.

Nach knapp einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle gebracht- die Nachlöscharbeiten dauerten bis 5.00 Uhr an. Anschließend konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Insgesamt war die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache sowie der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

