LPI-J: Frittierfett gerät in Brand

Weimar (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Küchenbrand in Blankenhain gerufen. Eine 63-Jährige hatte zum Mittag Frittierfett auf dem Herd erhitzt, diesen Vorgang allerdings wieder vergessen. Das Fett geriet aufgrund von Überhitzung in Brand, wobei das Feuer auf die Einbauküche übergriff. Die Frau konnte das Feuer nicht mehr selbständig löschen und verließ das Haus. Sie verletzte sich leicht und wurde in einem nahen gelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Blankenhain konnte den Brand löschen. Der Sachschaden beschränkt sich auf den Küchenbereich und wurde auf 5000 Euro geschätzt.

