Polizei Hagen

POL-HA: Mofafahrer verunfallt auf nasser Fahrbahn und rutscht in PKW

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 09.10.2024, fuhr gegen 21 Uhr ein 23-Jähriger auf dem Bergischen Ring in Richtung Volmestraße. Bei Dunkelheit und auf nasser Fahrbahn stürzte er, als er plötzlich bremsen musste. Vor ihm wartete an einer roten Ampel eine 55-Jährige in ihrem Peugeot. Der rutschende Roller touchierte den PKW. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden und der 23-Jährige verletzte sich leicht. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizisten übergaben den Sachverhalt an das Verkehrskommissariat. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell