Polizei Hagen

POL-HA: Fernseher bei Streit beschädigt und Platzverweis ignoriert - Polizeibeamte nehmen 34-jährige Frau in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochabend (09.10.2024) nahmen Polizeibeamte in der Rembergstraße eine 34-jährige Frau in Gewahrsam, nachdem sie in der Wohnung eines Bekannten einen Fernseher beschädigt und sich anschließend einem Platzverweis widersetzt hatte. Gegen 20 Uhr alarmierte ein 36-jähriger Mann die Polizei und sagte den Beamten, dass er in seiner Wohnung Streit mit der 34-Jährigen hatte. Nach Abgaben des Mannes zerstörte die Frau im Verlauf der Auseinandersetzung den Fernseher und verließ dann die Wohnung. Die Polizisten trafen die 34-Jährige im Nahbereich an. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindert, erteilten sie ihr einen Platzverweis. Etwa 45 Minuten später rief der 36-Jährige die Beamten erneut zu seiner Wohnung, weil die in Hagen wohnhafte Frau sich wieder Zutritt zu seiner Wohnung verschafft hatte. Die Polizisten legten ihr Handschellen an und nahmen sie in Gewahrsam. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung leiteten sie ein Strafverfahren ein. (sen)

