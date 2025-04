POL-MA: Wiesloch/BAB 6: Auffahrunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen - erheblicher Sachschaden

Mannheim (ots) - Um kurz nach 12:30 Uhr kam es am Dienstag im zweiten Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus in der Rheingönheimer Straße zu einem Küchenbrand. Nach derzeitigem Kenntnisstand war hierfür ein angebranntes Essen im Backofen die Ursache. Eine Person erlitt eine Rauchgasintoxikation und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des ...

mehr