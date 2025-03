Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Dieb klaut E-Bike - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein E-Bike aus dem Bereich des "Buchhorner Hof" gestohlen hat, sucht die Polizei Zeugen. Das silber/schwarze Mountainbike des Herstellers KTM war im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 2.15 Uhr an einem der Fahrradständer angeschlossen. Die Polizei Friedrichshafen hat wegen des Diebstahls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Rads oder zu dem unbekannten Dieb geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Polizei stoppt berauschten Autofahrer

Weil ein 34-jähriger Autofahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der B 30 nicht nur unter der Wirkung von Betäubungsmittel stand, sondern auch ein verdächtiges Pulver bei sich hatte, muss er gleich mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei stellte bei dem 34-Jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle Anhaltspunkte eines vorangegangenen Konsums von Betäubungsmittel fest, weshalb er sein Auto stehenlassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Den Mann, dessen mitgeführtes Pulvergemisch noch genauer untersucht werden muss, erwarten nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Meckenbeuren

Betrunkener Ladendieb geschnappt

Nachdem ein 43-Jähriger am Mittwochnachmittag bei einem Diebstahl in Meckenbeuren geschnappt wurde, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen ihn. Der Mann bezahlte an der Kasse eines Lebensmittelgeschäfts gegen 16 Uhr lediglich einen Teil seiner mitgeführten Ware und wurde deshalb von einem aufmerksamen Zeugen angesprochen. Die hinzugerufene Polizei stellte daraufhin nicht nur das Diebesgut sicher, sondern auch über 2,4 Promille Alkohol in der Atemluft des Mannes fest. Der Mann, der das Lebensmittelgeschäft bis auf Weiteres nicht mehr betreten darf, wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls zur Anzeige gebracht.

Hagnau

Mann beleidigt Polizisten

Weil ein 36-Jähriger mehrere Polizeibeamte am Mittwochnachmittag im Bereich Hagnau aus einem Bus heraus beleidigte, muss er nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der Mann, der die Beamten zunächst durch herausgestreckte Mittelfinger bei ihrer ursprünglichen Kontrolltätigkeit störte, beleidigte diese bei den anschließenden Maßnahmen weiterhin mit ehrverletzenden Äußerungen. Gegen den 36-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

