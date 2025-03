Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrer muss zur Blutentnahme

Zur Blutentnahme in ein Krankenhaus musste am späten Mittwochabend ein 20-jähriger Autofahrer Beamte des Polizeireviers Sigmaringen begleiten. Der junge Mann war auf der Landesstraße zwischen Sigmaringen und Krauchenwies in eine Polizeikontrolle geraten und hatte Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln gezeigt. Ein Drogenvortest erhärtete schließlich den Verdacht der Beamten und schlug beim 20-Jährigen auf Cannabis an. Sollte die Auswertung der Blutprobe die Drogenbeeinflussung während der Fahrt bestätigen, erwarten den Autofahrer ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie mehrere hundert Euro Bußgeld. Seinen Wagen musste der 20-Jährige stehen lassen.

Hettingen

Alkoholisierter verursacht Unfall

Offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung hatte am Mittwoch gegen 23.45 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer Schwierigkeiten beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Straße "Am Lustgarten" und hat dabei einen Verkehrsunfall verursacht. In weitem Bogen fuhr der Audi-Fahrer in die Seitenstraße ein und prallte dabei mit dem Suzuki einer 42-Jährigen zusammen, die an der Einmündung wartete. Beide Wagen wurden an der Fahrzeugfront erheblich beschädigt, insgesamt dürfte sich der Unfallschaden auf rund 6.000 Euro belaufen. Der Suzuki musste abgeschleppt werden. Für den 26-Jährigen folgten nach dem Unfall eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und die Beschlagnahme seines Führerscheins. Er hatte bei einem Alkoholvortest über zwei Promille gepustet und wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meßkirch

Einbruch

In Büroräumlichkeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Conradin-Kreutzer-Straße sind zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag Unbekannte eingebrochen. Die Täter hatten es offensichtlich auf Bargeld abgesehen und haben dabei zumindest einen Rollschrank durchsucht. Anschließend flüchteten die Unbekannten, die offensichtlich über ein Fenster in das Büro eingestiegen waren. Der Polizeiposten in Meßkirch hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Meßkirch

Unbekannte randalieren an Pegel-Messanlage

An einer Pegel-Messanlage an der Ablach im Bereich Menningen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen randaliert. Nachdem die Unbekannten einen Zaun überstiegen hatten, kokelten sie die Türe des Messhäuschens an, versuchten offenbar diese aufzuhebeln und warfen Steinplatten, die im dortigen Bereich gelagert waren, in das angrenzende Gewässer. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Meßkirch hat strafrechtliche Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die Hinweise auf die unbekannten Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Herbertingen

Versuchter Pkw Aufbruch

Zwei bislang Unbekannte haben am Mittwochabend versucht, im Husarenweg auf einem Privatgelände einen Fiat aufzubrechen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich die beiden weiß bekleideten Männer kurz nach 22 Uhr an dem Heck des Fahrzeugs zu schaffen machten, bis schließlich die Alarmanlage des Wagens auslöste. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchtete das Duo schließlich. Am Schloss des Wagens hinterließen sie dabei einen Sachschaden von rund 100 Euro. Kurz vor der Tat dürften die beiden Männer mit einem kleinen Kompaktwagen im Husarenweg unterwegs gewesen sein. Während einer der beiden eine normale Statur aufgewiesen hat, soll der andere etwas korpulenter gewesen sein. Ihre weiße Kleidung könnte einem Malerüberzug geähnelt haben. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des versuchten Pkw-Aufbruchs und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen

Wirtschaftlicher Totalschaden von rund 50.000 Euro bei Unfall

Wirtschaftlicher Totalschaden von rund 50.000 Euro an zwei Fahrzeugen sowie eine leicht Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag an der Kreuzung der L 268 mit der K 8240. Beim Überqueren der L 268 von Rulfingen nach Rosna übersah der Fahrer eines Ford Kastenwagens eine 31-Jährige, die mit ihrem VW auf der Landesstraße in Richtung Mengen unterwegs war. Es folgte eine wuchtige, nahezu ungebremste Kollision, bei der der Ford um rund 90 Grad gedreht wurde und an beiden Wagen erheblicher Sachschaden entstand. Die 31-Jährige musste infolge des Zusammenpralls von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.

